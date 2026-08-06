Организаторов наркомагазина задержали в Хабаровске

Двое 25-летних мужчин организовали интернет-магазин по продаже гашишного масла через мессенджер. На Тихоокеанской улице Хабаровска они пытались скрыться на машине, но были задержаны правоохранителями. При обысках и осмотре тайников изъяли около 2,6 грамма наркотиков, весы и упаковочные материалы. Задержанные отказались от медосвидетельствования, на них составлены протоколы. Возбуждены уголовные дела, фигуранты под подпиской о невыезде.