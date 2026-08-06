Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Организаторов наркомагазина задержали в Хабаровске

Двое 25-летних мужчин организовали интернет-магазин по продаже гашишного масла через мессенджер. На Тихоокеанской улице Хабаровска они пытались скрыться на машине, но были задержаны правоохранителями. При обысках и осмотре тайников изъяли около 2,6 грамма наркотиков, весы и упаковочные материалы. Задержанные отказались от медосвидетельствования, на них составлены протоколы. Возбуждены уголовные дела, фигуранты под подпиской о невыезде.

Двое 25-летних мужчин организовали интернет-магазин по продаже гашишного масла через мессенджер. На Тихоокеанской улице Хабаровска они пытались скрыться на машине, но были задержаны правоохранителями. При обысках и осмотре тайников изъяли около 2,6 грамма наркотиков, весы и упаковочные материалы. Задержанные отказались от медосвидетельствования, на них составлены протоколы. Возбуждены уголовные дела, фигуранты под подпиской о невыезде. gubernia.com/wp-content/uploads/2026/08/17789616786122.mp4