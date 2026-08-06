Срок расчета компенсации за изымаемое под КРТ жилье изменят нижегородцам

В Нижегородской области изменится механизм расчёта компенсации за жильё, изымаемое в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Об особенностях новой схемы проинформировал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин — данные предоставила пресс‑служба ЗСНО.
Сейчас стоимость помещений в домах, подлежащих изъятию, устанавливают в момент принятия решения о КРТ — то есть задолго до того, как у собственника фактически выкупают квартиру. За время реализации проекта рыночная цена жилья растёт, и владельцы в итоге получают существенно меньшую сумму, чем стоит их недвижимость на момент сделки. Такая ситуация, по мнению властей, создаёт ощутимый дисбаланс в правах собственников.
Проблему несправедливого расчёта компенсаций Евгений Люлин обозначил в докладе на пленарном заседании Совета законодателей ПФО, проходившем на Нижегородской ярмарке. Инициатива получила единогласную поддержку коллег, а в итоговой резолюции содержалась рекомендация Госдуме ускорить принятие соответствующего законопроекта.
Теперь федеральный закон уже принят — сразу в двух чтениях. Ключевое изменение: оценку стоимости жилья будут проводить не раньше чем за 60 дней до направления собственнику договора. Это позволит рассчитывать компенсацию, максимально приближённую к актуальной рыночной цене.
По словам Люлина, принятое решение — показательный пример влияния региональных властей на федеральную законодательную повестку. В частности, ряд норм, предложенных в ходе обсуждения на 80‑м юбилейном заседании Совета законодателей ПФО в Нижнем Новгороде, теперь закреплён на уровне федерального законодательства.
Ранее сообщалось, что договор о КРТ стадиона «Водник» в Нижнем Новгороде еще не заключили.