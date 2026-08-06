Срок расчета компенсации за изымаемое под КРТ жилье изменят нижегородцам

Сейчас стоимость помещений в домах, подлежащих изъятию, устанавливают в момент принятия решения о КРТ — то есть задолго до того, как у собственника фактически выкупают квартиру. За время реализации проекта рыночная цена жилья растёт, и владельцы в итоге получают существенно меньшую сумму, чем стоит их недвижимость на момент сделки. Такая ситуация, по мнению властей, создаёт ощутимый дисбаланс в правах собственников.