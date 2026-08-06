В Хабаровском крае подвели итоги первого этапа межведомственной операции «Мак — 2026»

За время операции сотрудники правоохранительных органов выявили 30 фактов посева конопли и мака. Изъято более 6500 растений, уничтожено девять очагов дикорастущей конопли общей площадью 1,137 гектара. Ещё около 8000 растений весом порядка 940 килограммов также уничтожены. Из незаконного оборота изъято около шести килограммов растительных наркотиков.