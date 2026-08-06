В Красноярском крае растёт число заболевших клещевыми инфекциями

За прошедшую неделю, несмотря на естественное сезонное снижение активности клещей, зафиксирован рост числа заболеваний, передаваемых этими членистоногими.
По данным управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, за неделю с жалобами на присасывание клещей обратились 280 человек, из них 26 — дети. Диагностированы 27 случаев клещевого энцефалита и 15 случаев боррелиоза (болезни Лайма).
Всего с начала эпидемиологического сезона количество пострадавших от клещей жителей достигло 15 428 человек. Специалисты напоминают о необходимости сохранять бдительность при посещении лесных и парковых зон, а также использовать репелленты и защитную одежду.
Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.Читать дальше