Красноярцев приглашают сыграть свадьбу в Рождество

Красноярских молодоженов приглашают сыграть свадьбу в Рождество. В Агентстве ЗАГС по краю рассказали, что запись на первую красивую дату будущего года — 07.01.2027 — уже открыта. Заявления о заключении брака в Рождество принимает Дом семейных торжеств Красноярска по адресу: проспект Мира, 24 г.