Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцев приглашают сыграть свадьбу в Рождество

Красноярских молодоженов приглашают сыграть свадьбу в Рождество.

Источник: Комсомольская правда

Красноярских молодоженов приглашают сыграть свадьбу в Рождество. В Агентстве ЗАГС по краю рассказали, что запись на первую красивую дату будущего года — 07.01.2027 — уже открыта. Заявления о заключении брака в Рождество принимает Дом семейных торжеств Красноярска по адресу: проспект Мира, 24 г.

Подать заявление можно через портал госуслуг, в МФЦ или лично в отделе ЗАГС.

Отметим, что регистрация брака в ЗАГСе не подпадает под церковные запреты и может быть проведена в любой день, включая Рождество.