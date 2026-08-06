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Авиарейс до Москвы задержали в Нижнем Новгороде

Изначально лайнер должен был покинуть Нижний Новгород в 09:40, а прибыть в Москву — в 11:00.

6 августа в аэропорту имени Чкалова задержали авиарейс по маршруту Нижний Новгород — Москва. Данные о переносе вылета отражены на онлайн‑табло авиагавани.

Речь идёт о самолёте модели RRJ‑95B авиакомпании «Россия». Изначально лайнер должен был покинуть Нижний Новгород в 09:40, а прибыть в Москву — в 11:00. В итоге отправление перенесли на 13:40.

Напомним, что в Нижегородской области продолжает действовать режим беспилотной опасности. В этих условиях аэропорт имени Чкалова обслуживает рейсы только по согласованию с профильными органами.