Авиарейс до Москвы задержали в Нижнем Новгороде

6 августа в аэропорту имени Чкалова задержали авиарейс по маршруту Нижний Новгород — Москва. Данные о переносе вылета отражены на онлайн‑табло авиагавани.
Речь идёт о самолёте модели RRJ‑95B авиакомпании «Россия». Изначально лайнер должен был покинуть Нижний Новгород в 09:40, а прибыть в Москву — в 11:00. В итоге отправление перенесли на 13:40.
Напомним, что в Нижегородской области продолжает действовать режим беспилотной опасности. В этих условиях аэропорт имени Чкалова обслуживает рейсы только по согласованию с профильными органами.