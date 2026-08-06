Главные новости к утру 6 августа 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 6 августа 2026.
Трамп потребовал от Пентагона объяснений из-за нехватки ракет
Президент США Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета разъяснений из-за нехватки ракет, сообщает газета Washington Post. Трамп заявил, что считал проблему уже решенной, однако столкнулся с информацией о дефиците ракет и средств ПВО. Хегсет отверг претензии и возложил ответственность за ситуацию на своего заместителя Стивена Файнберга.
В МИД РФ назвали слова Макрона о давлении на Россию командой к совершению атак
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон, используя предлог об усилении давления на Москву, фактически отдает киевским властям указания совершать террористические акты в отношении гражданского населения.
Йеменские хуситы заявили об ударе по нефтетанкеру в Аденском заливе
Премьер Японии пообещала сохранять безъядерный статус страны
Правительство Японии будет сохранять приверженность трем неядерным принципам — не иметь, не производить, не ввозить на территорию страны ядерное оружие. Об этом заявила премьер-министр Санаэ Такаити на встрече с «хибакуся» (так в Японии называют переживших атомные бомбардировки) по случаю 81-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы.
Правительство на год разрешило продажу бензина «Евро-2» в России
Власти России разрешили выпуск и обращение бензина классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» до 1 июля 2027 года. Это следует из постановления правительства. Автозаправочные станции будут обязаны предоставлять информацию о классе продаваемого топлива. Мера позволит минимизировать риски перебоев с поставками.