Главные новости к утру 6 августа 2026 года

Правительство Японии будет сохранять приверженность трем неядерным принципам — не иметь, не производить, не ввозить на территорию страны ядерное оружие. Об этом заявила премьер-министр Санаэ Такаити на встрече с «хибакуся» (так в Японии называют переживших атомные бомбардировки) по случаю 81-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы.