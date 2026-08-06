Российский ИИ стал лучше запоминать подробности о жизни пользователей

«Она принимает решения о том, какие сведения следует сохранять, а какие — удалять или перерабатывать. При работе системы сначала выполняется поиск ранее сохраненных записей, связанных с текущим запросом пользователя. Найденные элементы преобразуются в компактный контекст и добавляются к входным данным модели, после чего формируется ответ. Затем подсистема памяти анализирует новые данные и решает, нужно ли их сохранять», — пояснили в пресс-службе университета.