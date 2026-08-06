Shot: Акулу длиной более двух метров увидели у портового города на Сахалине

Гигантские медузы ропилемы стали появляться у побережья Владивостока из-за изменения океанических течений и прогрева воды. Эксперты считают, что глобальные климатические перемены корректируют температуру воды и пути миграции морских обитателей. Именно это и привело к распространению в этих широтах не только медуз, но и рыбы фугу.