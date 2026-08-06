Путин отметил расширение гуманитарного сотрудничества России и Киргизии

«Россия и Киргизия тесно сотрудничают и в гуманитарной сфере, в образовании, науке, в культуре и спорте, по линии общественных и молодежных кругов. Крепнут связи между гражданами двух стран. Продолжаем строительство в Киргизии девяти школ с обучением на русском языке, а также кампуса славянского университета в Бишкеке», — сказал глава государства в видеообращении к участникам форумов.