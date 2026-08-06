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Отказавшиеся от гражданства РФ жители Словакии пытаются его вернуть

В посольство РФ в Братиславе регулярно поступают обращения от бывших российских граждан.

Источник: Комсомольская правда

Бывшие россияне, которые ранее добровольно отказались от паспортов РФ ради получения словацкого гражданства, начали массово проявлять интерес к возвращению прежнего статуса. Об этом РИА Новости рассказали в российском посольстве в Братиславе.

Как отметили в дипмиссии, в ведомство регулярно поступают обращения от граждан. Люди просят подробно разъяснить актуальный порядок подачи документов и условия прохождения процедуры.

При этом в посольстве уточнили, что действующее законодательство Российской Федерации не предусматривает какой-то отдельной, упрощенной процедуры для именно восстановления в гражданстве. Тем не менее, те лица, которые ранее оформили отказ от паспорта, имеют полное законное право снова обратиться за его получением.

Российские дипломаты выразили полную готовность оказать соотечественникам необходимую консультационную помощь. В рамках своей компетенции они готовы разъяснить весь алгоритм оформления бумаг.

Ранее сайт KP.RU разбирал, почему миллионы людей мечтают получить российский паспорт.

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