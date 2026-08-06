Отказавшиеся от гражданства РФ жители Словакии пытаются его вернуть

При этом в посольстве уточнили, что действующее законодательство Российской Федерации не предусматривает какой-то отдельной, упрощенной процедуры для именно восстановления в гражданстве. Тем не менее, те лица, которые ранее оформили отказ от паспорта, имеют полное законное право снова обратиться за его получением.