Отказавшиеся от гражданства РФ жители Словакии пытаются его вернуть

Бывшие россияне, которые ранее добровольно отказались от паспортов РФ ради получения словацкого гражданства, начали массово проявлять интерес к возвращению прежнего статуса. Об этом РИА Новости рассказали в российском посольстве в Братиславе.
Как отметили в дипмиссии, в ведомство регулярно поступают обращения от граждан. Люди просят подробно разъяснить актуальный порядок подачи документов и условия прохождения процедуры.
При этом в посольстве уточнили, что действующее законодательство Российской Федерации не предусматривает какой-то отдельной, упрощенной процедуры для именно восстановления в гражданстве. Тем не менее, те лица, которые ранее оформили отказ от паспорта, имеют полное законное право снова обратиться за его получением.
Российские дипломаты выразили полную готовность оказать соотечественникам необходимую консультационную помощь. В рамках своей компетенции они готовы разъяснить весь алгоритм оформления бумаг.
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