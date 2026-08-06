Шесть человек судили за подпольное казино с доходом 11 млн рублей в Амурской области

С сентября 2025 по апрель 2026 года в Зее Амурской области работал подпольный игровой клуб под видом компьютерного. Организатор арендовал помещение, закупил компьютеры и подключил доступ к запрещенной игровой системе. В группу входили технический специалист и администраторы. За время работы группа заработала почти 11 млн рублей. Клуб работал круглосуточно. Деятельность пресекли сотрудники УФСБ. Изъяты компьютеры, оборудование, деньги и документы. Суд назначил условные сроки от 2 лет 2 месяцев до 4 лет, штрафы от 100 до 200 тысяч рублей. Также конфискованы 128 тысяч рублей, оборудование и взыскано 10,8 млн рублей незаконного дохода. gubernia.com/wp-content/uploads/2026/08/19108020292287.mp4