Традиционных туристических событий станет больше в Ванинском районе

В селе Датта Ванинского района прошёл «День морской капусты». Гостей праздника пригласили оценить таланты мастеров декоративно-прикладного искусства, танцоров и вокалистов, а также кулинаров, которые приготовили десятки блюд из полезного морепродукта. Главным угощением стал дальневосточный суп «Курс на Датту», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Праздник прошел в рамках президентского национального проекта «Туризм и гостеприимство».
— В феврале министерство туризма Хабаровского края объявило по проведении конкурса на разработку проекта событийного туризма. Я подумала, почему бы не предложить День морской капусты. Такой праздник есть на Сахалине, в Хабаровском крае не проводят. Хотя для нас это тоже важный продукт. Градообразующее предприятие Датты — Рыболовецкая артель имени 50 лет Октября добывает и перерабатывает ламинарию. Проект получил софинансирование министерства туризма Хабаровского края и администрации Ванинского района, — рассказала автор проекта зав. районным Домом культуры села Датта Елена Душина.
В программу праздника вошли театрализованное представление «Не просто трава: морской бенефис», герои которого рассказали о пользе ламинарии, а также продемонстрировали интересные костюмы; концертная программа; ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства; мастер-классы; развлечения для детей.
Главным событием стал кулинарный конкурс «Зелёная волна вкуса». В двух номинациях соревновались профессиональные повара и любители. Они готовили блюда с морской капустой. По правилам конкурса участники должны были представить по одному блюду, но увлеченные конкурсанты накрыли богатый стол, предложив зрителям на пробу более 20 разных видов угощений. Любители готовили дома, профессионалы — на площадке конкурса перед зрителями. По итогам кулинарного поединка среди любителей первое место заняла Наталья Сыромятникова; второе — Юлия Фищенко; третье — Татьяна Антипова. Среди профессионалов победила Елена Савушкина из Ванино; второе место заняла Агния Чмелева из Датты; третье — Анастасия Завгороднева из поселка Монгохто.
На празднике впервые приготовили около 250 литров дальневосточного супа «Курс на Датту», главным ингредиентом которого стала ламинария.
«День морской капусты» наряду с Днем рыбака и Днем села в Датте станет еще одним традиционным праздником. Впервые отмеченный в 2026 году, он собрал множество туристов из разных районов и округов Хабаровского края. Ожидается, что праздник станет популярным туристическим событием.