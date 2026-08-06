Традиционных туристических событий станет больше в Ванинском районе

— В феврале министерство туризма Хабаровского края объявило по проведении конкурса на разработку проекта событийного туризма. Я подумала, почему бы не предложить День морской капусты. Такой праздник есть на Сахалине, в Хабаровском крае не проводят. Хотя для нас это тоже важный продукт. Градообразующее предприятие Датты — Рыболовецкая артель имени 50 лет Октября добывает и перерабатывает ламинарию. Проект получил софинансирование министерства туризма Хабаровского края и администрации Ванинского района, — рассказала автор проекта зав. районным Домом культуры села Датта Елена Душина.