«Миру — урок». Профессор Данакари — об истории и роли «русского мира»

— Это очень актуальный и непростой вопрос. Я его затрагивал на международной научной конференции «Этнические меньшинства в истории России», которая проходила весной 2026 г. в Ленинградской области. Вместе с коллегой мы там представили доклад, касающийся этнической группы удинов в истории и условиях современных вызовов. Там были затронуты проблемы современного мира, глобализация, геополитические потрясения, которые не могут не влиять на жизнь национальных и этнических меньшинств, малых этносов, в том числе и удин. Сейчас остро встают вопросы судьбы малых этносов, проблемы их ассимиляции с более многочисленными народами, исчезновения их культуры, языка, истории.