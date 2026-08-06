Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье выплату участникам СВО повысили до 3 млн рублей

Выплату для заключивших контракт на участие в СВО в Приморском крае с 5 августа увеличили до 3 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выплату для заключивших контракт на участие в СВО в Приморском крае с 5 августа увеличили до 3 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В совокупности размер единовременной региональной и федеральной выплат составит 3,4 млн руб. Выплаты положены лицам, заключившим контракт с военной частью, принимающей участие в СВО, а также студентам, после заключения контракта направленным на службу в войска беспилотных систем.

В июле выплату контрактникам увеличили в Карачаево-Черкесии — до 3,1 млн руб. В Госдуме говорили, что с начала СВО депутатами одобрено 175 законопроектов, расширяющих меры поддержки участников боевых действий.

Подробности — в материале «Ъ» «Единообразие без популизма».

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше