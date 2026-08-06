Можно ли вернуть на Волгу пассажирский флот советских масштабов

Надо понимать, что речной транспорт экономически и в советское время был убыточен, такова банальная физика процесса движения по воде — оно более энергозатратно и подвержено большим ограничениям. Но плановую экономику подобные мелочи не интересовали. Сейчас же изменилась сама транспортная система страны. Появилось большое количество автомобилей, были построены мосты и новые дороги, а параллельно с этим большинство речных линий после распада СССР лишилось государственного финансирования. Дорог в 80-е годы в РСФСР было порядка 800 тыс. км, сейчас уже более 1,7 млн. км. Если раньше речной транспорт был полноценной частью системы общественного транспорта и обеспечивал междугородние, пригородные и даже внутригородские перевозки, то сегодня его основная роль — круизы, переправы на турбазы и пляжи и туристические скоростные маршруты.