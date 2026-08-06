Профессор Данакари — об истории и роли «русского мира»

6 августа принято вспоминать святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба — первых русских святых, канонизированных как Русской, так и Константинопольской Церковью. Они отдали свои жизни во имя мира и братолюбия на русской земле, подав пример нового, иного отношения к действительности — христианского. Так закладывались основы того мира, который сегодня принято называть русским.
О его возникновении, содержании, философии и динамике развития в наши дни журналисту «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье" рассказал доктор философских наук, профессор Волгоградского государственного аграрного университета Ричард Арами Данакари.
Преподать миру великий урок.
— За последние несколько столетий наша страна пережила целый ряд драматических и судьбоносных событий мирового масштаба. Сейчас мы находимся ещё в одном переломном моменте, когда вопросы исторических корней страны, сохранения её национальной идентичности волнуют многих. В этой связи вопрос: как формировалось само понятие «русский мир»?
— Для ответа на этот вопрос необходимо совершить хотя бы краткий экскурс в историю. Известно, что принятие православия (это случилось в 988 году при князе Владимире. — Авт.) и распространение христианства оказало существенное влияние на формирование русского народа, его мировоззрения, культуры, традиций. Начиная с ХI века в произведениях религиозного и светского характера: летописях, повестях, житиях, обращениях, письмах — начинает формироваться образ «русского мира», где постепенно в центре оказываются государство и народ с высоким предназначением и мессианскими идеями. Впервые они начинают появляться в таких трудах, как «Повесть временных лет» (12+), «Поучение Владимира Мономаха» (12+), «Слово о погибели Русской земли» (18+), «Слово о полку Игореве» (12+), «Задонщина» (12+), а определенного завершения достигают в работе монаха Филофея «Москва — Третий Рим» (16+).
В эпоху Московского государства под влиянием христианства окончательно формируется православное понимание истории, в котором особо подчёркивается мессианское предназначение русского народа, где человек становится со-участником, со-творцом, помощником Бога на Земле. Ещё одна его миссия — с помощью соборности, то есть коллективного сознания, обеспечивать единство личного и общественного начал, бороться за всемирное равенство и справедливость всех перед Богом.
В последующие века концепт «русский мир» развивался и наполнялся новым смыслом. Так, в ХIХ-ХХ веках всё острее становилось противостояние между западниками и славянофилами, державниками и революционными демократами, консерваторами и социалистами, а затем — большевиками и меньшевиками.
Представляя разные течения и направления, они принципиально расходились в своих мировоззренческих принципах, мыслях, выдвигаемых концептах о «русском мире», размышлениях о судьбе России, её настоящем и будущем, предлагали противоположные, а часто и непримиримые идеи.
Начало всей дискуссии было заложено «Философическими письмами» П. Я. Чаадаева. Подчёркивая специфику истории и мессианство русского народа, особость судьбы России, философ писал: «Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые, как бы не входят составной частью в род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру».
Гораздо позже, уже в наши дни особая государствообразующая роль русского народа после всенародного референдума была закреплена в Конституции РФ, принятой в июле 2020 г. Была подчёркнута базисность русского народа для сохранения, укрепления и дальнейшего развития страны.
«Новые вызовы касаются каждого».
— Подвергается ли понятие «русский мир» трансформации в наши дни?
— Безусловно. В последней четверти нового столетия всё более актуальными для общества становятся вопросы осознания истории, роли и места, реального предназначения России в условиях продолжающейся глобализации и становления многополярного мира на планете. При этом в России и за рубежом по-разному и не всегда адекватно воспринимаются идеи «русского мира».
В нашем федеративном государстве большинство людей осознают общность нашей судьбы, значимость формирования единой российской нации и общекультурной идентичности. Ныне сама жизнь поставила на повестку дня необходимость разработки новой стратегии развития Российской Федерации. Она касается как государственной национальной политики, так и более чёткого определения общих целей и идеологии в развитии страны, этики и ценностей, оснований и принципов всего бытия.
Для нашей страны существующие вызовы носят экзистенциальный характер. Они касаются судьбы каждого этноса, реалий современности, жизни в условиях совместного существования около 200 коренных народов страны.
В «Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года» отмечается, что настоящее и будущее России во многом зависят от того, насколько наше государство, обладающее разнородным этническим и конфессиональным составом населения, сможет учесть своеобразие истории, языка, культуры, образа жизни и традиции как русской нации, так и других народов многонациональной страны.
— Получается, будущее «русского мира», нашей страны зависит от того, сумеем ли мы в переломных условиях сохранить национальное единство?
— Именно так. Здесь надо учесть, что многие большие и малые этносы России являются коренными, автохтонными народами, многие из них до сих пор сохранили исторический ареал компактного проживания.
За 70 лет существования в составе Советского Союза, а затем и Российской Федерации, все они прошли значительный путь. Радикальные реформы, начавшиеся в конце ХХ века и продолжающиеся до сих пор, привели к росту национального сознания и самосознания, возродили интерес народов к своей истории и языку, религии и культуре, традициям и обычаям.
Значимой в этой связи становится задача по сохранению общенациональных традиций, формированию единых, пока не всегда очевидных, надэтнических и надконфессиональных, культурных и нравственных ценностей.
Залогом сохранения «русского мира» как единой целостности является свободное и демократическое развитие народов, поддержание их самобытности.
Сегодня федеративное устройство страны — это оптимальная форма учёта баланса национальных и этнических интересов народов страны. Для русского народа федерализм помогает удовлетворить главный интерес — сохранить целостность страны и единый контролируемый ареал своего расселения. Национальные или этнические меньшинства, в свою очередь, получают гарантию защиты прав и свобод, безопасности, удовлетворяют свои интересы, расширяя и укрепляя самостоятельность автономий.
Через диалог, уступки и компромиссы.
— Сейчас, говоря о многонациональной России, часто применяют термин «единство в многообразии». Как его понимаете Вы?
— Рассматривая движение народов России к интеграции, считаю, что единство в многообразии означает наличие объективных противоречий в самой общественной системе, особенно в социальной сфере и укладе народов, жизни людей, и в своеобразии функционирования региональных субъектов: республик, краёв, областей.
Мировой опыт показывает, что под воздействием общих интересов и потребностей, на основе диалога и общего согласия, можно поэтапно разрешать постоянно возникающие противоречия и напряжённости, преодолевать конфликты. Укрепление российской государственности следует проводить не только на основе жёсткого исполнения законов, особенно Конституции, но и через диалог, систему взаимных уступок и компромиссов, особенно между федеральным центром и регионами страны.
— В условиях современных вызовов какие моменты, по вашему мнению, выступают связующими для всех народов страны?
— Особенностями российской цивилизации являются высокая культура, нравственность и гуманизм её целей, приоритет подлинных интересов коллектива над зоологическим эгоизмом и потребительским индивидуализмом западного человека, защита государства как основы стабильности и порядка. Всё это по-прежнему нас объединяет.
Вместе с тем для «русского мира» очевидной стала необходимость обеспечения суверенитета государства и верховенства закона, принципов демократии и народовластия, формирование разных форм союзов и блоков, направленных на свободное и мирное развитие, защиту независимости стран и прав человека.
Известно, что многонациональность является как достоинством, так и сложной проблемой для полиэтнических государств. Значит, необходимо постоянно разрешать возникающие противоречия, снимать напряжённость, особенно в социально-экономической сфере общества. Следует держать в центре внимания угрозы и опасности, не допускать политизации этнических и религиозных отношений, периоды кризисов, наличия значительной бедности, ухудшения материального положения людей.
— Но в России существуют очень разные этнические группы — как многочисленные, так и совсем не большие. Как учесть интересы всех?
— Это очень актуальный и непростой вопрос. Я его затрагивал на международной научной конференции «Этнические меньшинства в истории России», которая проходила весной 2026 г. в Ленинградской области. Вместе с коллегой мы там представили доклад, касающийся этнической группы удинов в истории и условиях современных вызовов. Там были затронуты проблемы современного мира, глобализация, геополитические потрясения, которые не могут не влиять на жизнь национальных и этнических меньшинств, малых этносов, в том числе и удин. Сейчас остро встают вопросы судьбы малых этносов, проблемы их ассимиляции с более многочисленными народами, исчезновения их культуры, языка, истории.
Между тем удины ведут своё существование с античных времён, с Кавказской Албании, у них 25 веков истории. Одними из первых на Кавказе они приняли христианство, у них была Библия от VIII века. Исторической родиной удин является Азербайджанская Республика, но кризис и распад СССР привёл к значительной миграции народа.
В мире сегодня проживает 12−15 тысяч удин, в России — больше 6 тысяч. Вопрос, как сохранить историю этого, других малых народов, наиважнейший. Не случайно президент РФ объявил 2026-й Годом единства народов России. 30 апреля теперь ежегодно будет отмечаться как День коренных малочисленных народов РФ. В этой связи встанет вопрос о том, какие народы можно таковыми считать.
Например, удины с начала XIX века, уже более 200 лет, связаны с Россией, русским народом. Русский язык стал родным для него, много общего есть и с русской культурой, религией, образованием, менталитетом, идентичностью. Но этот этнос, как и некоторые другие в России, находится на грани исчезновения, он, можно так сказать, в Красной книге. И если удины не получат поддержку государства, то рискуют уйти в небытие.
Как соединить несовместимое?
— Как мы можем сегодня, в условиях навязанной России информационной войны, популяризовать саму идею «русского мира»?
— Действительно, ускорение темпа жизни, социальная динамика предполагают и непрерывное обновление «русского мира», активное позиционирование страны не только в геополитическом пространстве Евразии, но и во всех уголках земного шара.
Понимая объективный характер изменений и обновления «русского мира», петербургский философ Б. В. Марков писал: «Мы должны искать и найти собственный путь соединения противоречивого и несовместимого, соединить рынок и храм, свободу и необходимость, государство и личность, право и мораль. Это не теоретический вопрос. Его решение связано с сознанием таких культурных пространств, где бы они соединялись, сцеплялись и взаимодействовали». Сегодня востребована защита нашего менталитета и идентичности, всего общества от примитивных и поверхностных форм информатизации и цифровизации.
События последнего времени свидетельствуют о том, что в нашей стране сформировался многонациональный российский народ как новый реальный субъект, защитник традиционных ценностей и носитель общенациональной идентичности. Ныне «русский мир» — это символ суверенитета и независимости, свободы и равноправия, диалога и партнёрства, сотрудничества и дружбы. А ещё это и заявка на новую систему международных отношений и формирующихся общечеловеческих ценностей, где в центре внимания равноправное представительство всех наций и этносов, культур и цивилизаций, их право на достойную и справедливую жизнь на планете.
О главных ценностях.
— Какие основные составляющие концепта «русский мир» в его современном значении Вы бы выделили и какие цели?
— Главными детерминантами «русского мира» являются такие традиционные ценности, как патриотизм, любовь к родной земле, служение Отечеству, единство народов России и ответственность за её судьбу, историческая память и преемственность поколений, соборность и коллективизм, стойкость и мужество, терпение и милосердие, крепкая семья и высокие нравственные идеалы, достойный труд, взаимопомощь и милосердие.
Если же говорить о целях, то это сохранить историческую память, великие подвиги предков, обеспечивать диалектику и преемственность поколений, развивать такие ценности, как любовь к Родине, высокие идеалы и нравственность, коллективизм и соборность, равенство и справедливость, крепкая семья и созидательный труд, единство и дружба народов страны, толерантность и уважение, гуманизм и достоинство.
— Наша страна за столетия своего существования пережила целый ряд потрясений и событий, имевших судьбоносное значение для всего мира. За счёт чего ей удаётся всё преодолевать и побеждать там, где все другие сдаются?
— Несмотря на драматизм событий внутри страны в разные исторические эпохи, Россия действительно всегда выходила победителем из жестоких кризисов и конфликтов, многих сражений.
Она сумела доказать свою силу и мощь, превосходство и уникальность не только силой оружия, а в первую очередь — высокой культурой и нравственностью, самоотверженной и справедливой борьбой за мир, равенство и справедливость.
Традиционные духовные и культурные ценности являются субстанцией России, её сущности как цивилизации; они составляют ядро и смысл «русского мира», основу социокультурной идентичности и общенационального бытия великой многонациональной и поликонфессиональной страны.
Кто сформировал само понятие «русский мир»?
Это были поэты и писатели, учёные и философы, государственные и общественные деятели. Процесс наиболее активно шёл в ХIХ-ХХ вв.
В первую очередь следует отметить деятельность и труды П. Я. Чаадаева, А. С. Пушкина, А. С. Хомякова, Т. Н. Грановского, В. Г. Белинского, Н. Я. Данилевского, А. И. Герцена, В. С. Соловьева, Г. В. Плеханова, В. И. Ленина, Н. А. Бердяева, И. А. Ильина.