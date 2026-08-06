«Набор первых» стал музейным экспонатом Красноярского краеведческого музея

Фонды экспонатов Красноярского краевого краеведческого музея пополнил экземпляр подарочного набора для новорождённых «Набор первых». Сотрудникам музея его передала руководитель городского управления социальной защиты населения Ольга Качанова, отметили в мэрии Красноярска. [caption id= «attachment_373141» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: мэрия Красноярска[/caption] Как сообщили в музее, предметы, входящие в состав набора, будут храниться раздельно в фондах и периодически демонстрироваться на выставках. Музей сохранит память о наборе и о событии, которое стало частью истории города, — отметили сотрудники учреждения. Напомним, традиция дарить комплекты молодым мамам стартовала 1 июня по инициативе главы Красноярска Сергея Верещагина. Уже почти 2,5 тысячи наборов вручили в городских домах новоиспеченным родителям, имеющим городскую прописку (постоянную или временную).