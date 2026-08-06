В Сибири ученые узнали, как избежать превращения степей Хакасии в пустыню

Выяснилось, что применение традиционной вспашки почв плугом на глубину до 20 сантиметров при освоении целинных и залежных земель в середине XX века привело к сильной деградации почв. Такой подход уничтожал растительный покров и делал почву беззащитной перед выветриванием и вымыванием плодородного слоя. Так, после освоения земель в совхозе «Бейский» ветровой эрозии подвергалось 80 процентов исследуемой пашни. Почву буквально сдувало с полей, а весенние пыльные бури стали обычным делом. Большая распаханность территории, нерегулируемый выпас овец и коз, отсутствие почвозащитной технологии освоения целинных и залежных земель, привели к вспышке ветровой эрозии, уничтожению растительного покрова и к деградации почв в 1960-х годах.