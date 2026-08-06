В Сибири ученые узнали, как избежать превращения степей Хакасии в пустыню

Интересное исследование провели ученые НИИ аграрных проблем Хакасии совместно с коллегами Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН. Они определили, что привело к проявлению пыльных бурь в степной зоне Хакасии, и какие методы позволяют остановить этот процесс.
Как рассказали в КНЦ СО РАН, опустынивание по всему миру вызывает деградацию сельскохозяйственных земель и падение урожаев. Остро эта проблема стоит и в Республике Хакасия. Для местных степей характерна черноземная почва, но весенние ветры легко сдувают плодородный слой с полей, что для аграрного сектора означает прямые потери урожая.
Чтобы понять проблему и найти пути ее решения, ученые проанализировали, как менялось плодородие почв региона под влиянием сельского хозяйства за последние 70 лет.
Выяснилось, что применение традиционной вспашки почв плугом на глубину до 20 сантиметров при освоении целинных и залежных земель в середине XX века привело к сильной деградации почв. Такой подход уничтожал растительный покров и делал почву беззащитной перед выветриванием и вымыванием плодородного слоя. Так, после освоения земель в совхозе «Бейский» ветровой эрозии подвергалось 80 процентов исследуемой пашни. Почву буквально сдувало с полей, а весенние пыльные бури стали обычным делом. Большая распаханность территории, нерегулируемый выпас овец и коз, отсутствие почвозащитной технологии освоения целинных и залежных земель, привели к вспышке ветровой эрозии, уничтожению растительного покрова и к деградации почв в 1960-х годах.
Сейчас ситуация изменилась. При повторном освоении сильно разрушенные земли, у которых выдута ценная верхняя часть почвы, не пашут. А к остальным территориям относятся бережнее. В результате ветровая эрозия проявляется локально, в основном на полях, где проводят многократные механические обработки.
— Антропогенная нагрузка на степные экосистемы была слишком велика, — пояснил старший научный сотрудник НИИ аграрных проблем Хакасии, кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном Хакасии и России Егор Чебочаков. — Сейчас повторное освоение, в отличие от первоначального, осуществляется медленными темпами и небольшими объемами. Полезащитные лесные полосы, созданные из лиственницы сибирской, вяза приземистого, тополя черного, повышают агроэкологическую устойчивость степных сельхозугодий. В результате деградация почв значительно уменьшилась. Комплекс технологий и организационно-хозяйственных мероприятий приостановил эрозионные процессы. Пока рано говорить, что проблема решена полностью, но такой подход может стабилизировать ситуацию в республике.