Восемь нижегородских объектов недвижимости вновь выставили на продажу

В Нижнем Новгороде вновь выставлены на приватизацию восемь объектов муниципальной недвижимости — ранее аукцион по ним признали несостоявшимся. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте городской администрации.
Продажу объектов будет курировать комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами мэрии Нижнего Новгорода. В лот вошли нежилые помещения, расположенные в подвальных этажах жилых зданий в различных районах города.
Так, в Приокском районе на торги выставлено помещение на проспекте Гагарина, 108: его площадь — 214,9 м², стартовая стоимость — 5 303 947 рублей. В Автозаводском районе реализуют здание водонапорной башни на улице Заслонова, 2б (24,5 м², 2 484 652 рубля) вместе с прилегающим земельным участком (204 м², 716 040 рублей без НДС).
На Московском шоссе предлагаются к продаже сразу три лота: помещение в доме 191 площадью 182,7 м² по начальной цене 7 117 919 рублей, а также два помещения в доме 199 — на 80,2 м² (3 248 742 рубля) и 21,1 м² (1 055 000 рублей).
Кроме того, в списке — помещение на проспекте Гагарина, 14 (138,9 м², 7 667 280 рублей), объект на улице Евгения Никонова, 7/24 (137,2 м², 5 402 113 рублей) и крупное помещение в Сормовском районе на улице Федосеенко, 9 (344,4 м², 10 332 000 рублей).
Ранее сообщалось, что срок расчета компенсации за изымаемое под КРТ жилье изменят нижегородцам.