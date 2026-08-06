Восемь нижегородских объектов недвижимости вновь выставили на продажу

На Московском шоссе предлагаются к продаже сразу три лота: помещение в доме 191 площадью 182,7 м² по начальной цене 7 117 919 рублей, а также два помещения в доме 199 — на 80,2 м² (3 248 742 рубля) и 21,1 м² (1 055 000 рублей).