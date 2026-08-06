В Татарстане ощутимо подешевел бензин марок АИ-92 и АИ-95

Это следует из данных Росстата.
В частности, АИ-92 с 28 июля по 3 августа подешевел на 1,17 рубля — с 70,02 до 68,85 рубля за литр. В свою очередь, АИ-95 уменьшился в цене на 1,74 рубля — с 75,17 до 73,43 рубля за литр.
Стоимость бензина премиальных марок (АИ-98 и выше) при этом увеличилась на 92 копейки — с 98,50 до 99,42 рубля за литр.
Дизельное топливо после ощутимого снижения цены неделей ранее подорожало на девять копеек — с 80,47 до 80,56 рубля за литр.
Средняя стоимость автомобильного бензина в Татарстане уменьшилась на 1,40 рубля — с 72,94 до 71,54 рубля за литр.
В целом по Приволжскому федеральному округу автомобильный бензин на прошлой неделе стоил 73,49 рубля за литр, АИ-92 — 70,24 рубля за литр, АИ-95 — 75,87 рубля за литр, АИ-98 и выше — 99,80 рубля за литр, а дизтопливо — 82,45 рубля за литр.
Таким образом, в регионах Приволжья, рассмотренных в совокупности, заметно подешевели АИ-92 и АИ-95 (как и в Татарстане) и незначительно — АИ-98 и дизель (в отличие от республики).
По стране автомобильный бензин за указанное время подешевел на 1,1%, с 77,69 до 76,57 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива снизилась на 1,6%, с 93,38 до 91,29 рубля за литр. Увеличение стоимости бензина зафиксировано в 27 регионах, снижение — в 46.
С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов от атак украинских дронов. Согласно подсчетам компании Kpler, объем нефтепереработки в РФ в июне снизился до 4,1 млн баррелей в сутки — минимального значения за последние годы.
Президент России Владимир Путин 22 июля сообщил о «временном характере» трудностей на топливном рынке. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина 24 июля проинформировала о постепенной нормализации ситуации с топливом, сославшись на данные региональных учреждений регулятора. Позднее, 25 июля, в схожем духе высказался и Александр Новак.
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил регулярно проверять АЗС из-за ажиотажа с бензином «и в случае выявления нарушений принимать соответствующие меры». Позднее он создал штаб для контроля ситуации с топливом во главе с Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев 24 июля сообщил об улучшении ситуации с обеспечением топливом в Татарстане и ряде других регионов страны. На следующий день, 25 июля, Рустам Минниханов в контексте планов на уборочную кампанию подчеркнул, что вопрос обеспечения топливом сельхозтехники в республике решен.