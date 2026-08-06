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Следственный комитет начал проверку после гибели женщины в реке в Черняховске

Погибшей оказалась 49-летняя местная жительница.

Источник: Клопс.ru

Следователи начали проверку после гибели женщины, чьё тело спасатели достали из Инструча в черте Черняховска. Об этом региональное управление СК сообщает в своём телеграм-канале.

Погибшей оказалась 49-летняя местная жительница. Видимых следов насилия на её теле не нашли, установить точную причину смерти должна судебно-медицинская экспертиза. После заключения специалистов в СК решат, есть ли основания возбуждать уголовное дело.

Изначально спасателям сообщили, что женщина тонет в Анграпе. Её достали из воды без признаков жизни и передали сотрудникам полиции.