Специалисты Роскачества обнаружили кишечную палочку в бургерах пяти сетей фастфуда

Специалисты Роскачества по итогам проверки продукции 20 ресторанов быстрого питания обнаружили бактерии группы кишечных палочек в бургерах пяти торговых марок.
— Эксперты проверяли продукцию по 488 показателям, включая критерии безопасности, качества и маркировки, — цитирует пресс-службу организации РИА Новости.
Самой распространенной проблемой стало несоблюдение правил гигиены. Нарушения обязательных требований технических регламентов по микробиологии зафиксированы в продукции семи сетей.
Бактерии, в свою очередь, были обнаружены в бургерах от BB & Burgers, «The Бык», Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill.
В ходе проверки также исследовалась продукция заведений «Farш», TGI Fridays, Black Star Burger, «Маг Бургер», «Frank by Баста», «Мираторг», Stardogs, True Burgers, «Щепка», «Франклинс Бургер», «Dostaевский», «Бюро».
Недавно Россельхознадзор также временно ограничил ввоз и транзит через территорию России мясной продукции белорусского производителя «Велес-Мит» из-за поддельного ветеринарного сертификата.
Кроме того, в 23 июля Россия ограничила ввоз подкарантинной продукции от пяти узбекских экспортеров, которые допустили наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований.