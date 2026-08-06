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В соседних с Пермским краем республиках объявлена угроза атаки БПЛА

Жителей просят не поддаваться панике и следить за официальными сообщениями.

Угроза атаки БПЛА объявлена в Респубиках Удмуртия и Татарстан, сообщают правительства регионов.

В Татарстане под ограничения попали четыре города: Альметьевск, Бугульма, Заинск и Лениногорск. Для аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Жителей просят не поддаваться панике и следить за официальными сообщениями.

В Удмуртии режим «Беспилотной опасности» действует с 09:00 по местному времени. Об ограничениях в аэропорту пока не сообщалось.

На время режима запрещена публикация фото и видео обломков или пролётов БПЛА. Телефон экстренных служб — 112.

Напомним, в Удмуртской Республике 2 августа в результате атаки беспилотников погибли три человека.

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