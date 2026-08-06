Лукашенко высказался об укреплении обороноспособности

Лукашенко также сказал о современном этапе, заметив, что сейчас в составе транспортных войск белорусские воины-железнодорожники с честью продолжают эстафету мужества поколения победителей. Заметил, что ими успешно осваиваются новые виды вооружений и техники, постоянно совершенствуется система транспортного обеспечения Вооруженных сил и гражданской инфраструктуры.