Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об укреплении обороноспособности страны, сообщила пресс-служба.
Об этом было сказано в поздравлении личного состава и ветеранов транспортных войск, которых белорусский лидер 6 августа поздравил с Днем железнодорожных войск.
Лукашенко напомнил традиции белорусских военных железнодорожников, тесно связанных с историей первых специализированных воинских подразделений, которые были созданы в Барановичах 150 лет назад.
— Каждый этап становления и развития железнодорожных войск отмечен высокой боевой выучкой, самоотверженностью и упорством личного состава, — подчеркнул он.
Также глава республики напомнил о доблести, стойкости и героизме воинов-железнодорожников, проявленных ими в годы Великой Отечественной войны, при строительстве и восстановлении железнодорожных магистралей в послевоенный период.
Лукашенко также сказал о современном этапе, заметив, что сейчас в составе транспортных войск белорусские воины-железнодорожники с честью продолжают эстафету мужества поколения победителей. Заметил, что ими успешно осваиваются новые виды вооружений и техники, постоянно совершенствуется система транспортного обеспечения Вооруженных сил и гражданской инфраструктуры.
— Убежден, что вы и впредь будете делать все возможное для укрепления обороноспособности нашей страны и обеспечения высокой мобильности войск, эффективно решая самые сложные задачи, — констатировал белорусский президент.
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