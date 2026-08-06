В Нижегородской области с владелицы таксопарка взыскали 114 штрафов

В Нижегородской области владелица таксопарка погасила крупную задолженность по штрафам после вмешательства судебных приставов. Информацию подтвердили в пресс‑службе ГУФССП России по Нижегородской области.
29‑летняя предпринимательница накопила долг в размере 89 000 рублей — он сложился из 114 штрафов за нарушения ПДД, допущенные водителями такси. Несмотря на то что непосредственно правила нарушали шофёры, ответственность легла на собственницу автопарка.
Судебные приставы уведомили женщину о наличии задолженности и о возбуждении в отношении неё 114 исполнительных производств. Предпринимательница не спешила погашать долг, пытаясь избежать выплат. В связи с этим на её банковские счета был наложен арест. После этой меры нижегородка незамедлительно перечислила всю сумму задолженности.
Ранее сообщалось, что нижегородское кафе выплатит компенсацию за отказ в посещении с собакой.