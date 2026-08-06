В Нижегородской области с владелицы таксопарка взыскали 114 штрафов

Судебные приставы уведомили женщину о наличии задолженности и о возбуждении в отношении неё 114 исполнительных производств. Предпринимательница не спешила погашать долг, пытаясь избежать выплат. В связи с этим на её банковские счета был наложен арест. После этой меры нижегородка незамедлительно перечислила всю сумму задолженности.