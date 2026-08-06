Волгоградские новости 6 августа: БПЛА, учения, погода, самосуд — видео

Почти девять часов прожили жители Волгоградской области под угрозой беспилотной атаки в ночь на 6 августа. Информация об опасности поступила в 22:14 с предупреждением, что следует занять безопасное место в жилище и оставаться там до сообщения о её отмене — его МЧС разместило в 05:56.