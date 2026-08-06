Волгоградские новости 6 августа: БПЛА, учения, погода, самосуд — видео

Волгоградская область вновь пережила беспилотную опасность в ночь на 6 августа. В одном из районов региона пройдут штабные учения — жителей просят не волноваться, всё запланировано.
Волгоградцы продолжают обсуждать ситуацию в одном из хуторов Михайловского района, откуда активисты выдворили «набедокурившего» молодого человека, называя случившееся самосудом.
Где пылали пожары, какая погода ждёт жителей области, куда можно бесплатно сходить в Волгограде — эти и другие новости в материале vlg.aif.ru.
БПЛА: губернаторы сообщают о сбитых дронах.
Почти девять часов прожили жители Волгоградской области под угрозой беспилотной атаки в ночь на 6 августа. Информация об опасности поступила в 22:14 с предупреждением, что следует занять безопасное место в жилище и оставаться там до сообщения о её отмене — его МЧС разместило в 05:56.
О повреждениях инфраструктуре региона не сообщалось, значит, минувшей ночью беда область миновала. О сбитии БПЛА местные власти не распространяются.
Глава Севастополя Михаил Развожаев подтвердил в ТГ-канале сбитие четырёх дронов в Гагаринском районе и районе Фиолента. Мэр столицы Сергей Собянин написал в мессенджере МАХ о трёх сбитых беспилотниках. Губернатор Ярославской области Михаил Евратаев предупредил о перекрытии движения в сторону Москвы после атаки БПЛА.
О пострадавших и погибших информации не говорится.
Штабные учения: всё по плану.
В Быковском районе Волгоградской области пройдут плановые учения днём 6 августа. Жителей райцентра предупреждают, что будет звучать сигнал «Ракетная опасность» и просят не волноваться и заранее уведомить об этом детей, чтобы вой сирен не стал для них стрессом.
Начало учений запланировано на 10 утра, к 11:30 всё должно завершиться.
«Самосуд»: что случилось в Михайловке.
Жители региона продолжаю обсуждать ситуацию в Михайловском районе. Здесь, по словам местных жителей, не вполне здоровый молодой человек преследовал в одном из хуторов женщин и детей.
Активисты заставили его извиниться на камеру и навсегда покинуть хутор.
Мнения волгоградцев разделились. Одни осуждают общественников:
«Им больше заняться нечем, здоровые верзилы на ребёнка, огромные дяди — на мальчика больного».
«Если мальчик опасен, его следует передать в правоохранительные органы. Он может натворить дел в другом хуторе, а может и вовсе не виноват».
«И что: проси прощения, выезжай из Большого хутора в Малый и там бедокурь? А в органы не судьба его сдать? Таких людей надо изолировать от общества А взять и отпустить — иди-ка ты, “чикатило” из нашего хутора, дальше шали…».
Другие их поддерживают: «Всё правильно сделали какой ребёнок? Изолировать его нужно».
Третьи опасаются, что активисты могут сами стать угрозой для жителей, устраивая самосуд.
Сами общественники объяснились: ничего плохого они парню не сделали, отвезли домой, к маме.
Остановка движения: идёт ремонт трамвайных путей.
В Волгограде 6 августа перекрыли движение автотранспорта на пересечении улиц Краснополянской и 51-й Гвардейской. Это связано с ремонтом трамвайной линии. Ограничения продлятся до 04:00 8 августа. Объехать места работ можно по улицам Исторической, 51-Гвардейской и Кутузовской.
Пожары: где горело.
Накануне вечером крупный пожар случился в Калачёвском районе посёлке отделения № 2 совхоза «Волго-Дон». Однако что именно горело, на данный момент неизвестно. Фото поделился проезжавший мимо местный житель.
Очевидцы засняли на видео пожар в Городищенском районе. Подробности также неизвестны, но местные жители предполагают: «Трава горит — жара, сушь, дело обычное…».
Погода: жара и опасность пожаров.
Небольшой дождь и грозу прогнозируют синоптики в Волгограде днём 6 августа. Порывы ветра усилятся во время грозы до 15−20 м/с, температура будет держаться днём в районе 34−36º.
На территории области днём без существенных осадков. Температура местами поднимется до 38º, в разных районах сохранится от 30º до 35º.
Опасность пожаров по-прежнему сохраняется.
Куда сходить.
В ЦПКиО в 10:00 ждут желающих на тренировку «Здоровая спина», а в 20:00 — на просмотр мультфильма «Элвин и бурундуки» (0+).
В Комсомольском саду также пройдёт кино под звёздами — начало в 19:30. Покажут фильм «Фантастические твари и где они обитают» (18+).
Видео: max.ru/vlgchp, t.me/onlinews134.