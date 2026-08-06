Ректор Российского исламского института выступит на конференции в Кабуле

Рафик Мухаметшин — доктор политических наук (2001), профессор (2006), ректор Российского исламского института (с 2006 года), председатель Cовета по исламскому образованию России (с 2012 года), заместитель председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан по образованию и науке (с 2014 года), действительный член (академик) Академии наук Республики Татарстан (2016).