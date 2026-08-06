В Воронежской области сбили 57 БПЛА: пострадали машины, дома и предприятия

В ночь на 6 августа в небе над Воронежем и 14 районами области были обнаружены и уничтожены 57 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, жертв нет. В результате падения обломков дронов в городе повреждены семь автомобилей, посечены остекление и кровля в ряде частных и многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем канале в мессенджере «Макс».
«В одном из районов повреждения кровли и фасада получили постройки двух агропредприятий. На местах падения обломков продолжают работать оперативные службы», — добавил глава региона.
UPD. В 8:37 в Воронежской области вновь была объявлена ракетная опасность.