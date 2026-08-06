В «Роевом ручье» рассказали, как манул Борис изменился за год жизни в Красноярске

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» отмечают год с момента переезда манула Борис. В пресс-службе поделились, как кот освоился на новом месте.
Напомнили, манул приехал в Красноярск в 2025 году из Новосибирского зоопарка, где установлен мировой рекорд по числу манулов. Первое время Борис, как и полагается манулу, исчез в укрытии и делал вид, что его не существует.
Но за год его поведение изменилось: теперь он чаще выходит из укрытий, дольше задерживается на виду и начал разглядывать окружение. Зоологи называют это «проявлением интереса».
Во время кормления Борис подходит ближе к стеклу, где собираются посетители, относительно спокойно гуляет по вольеру и даже иногда позирует, позволяя сделать пару кадров.
В дикой природе при виде человека манулы мгновенно сливаются с ландшафтом. Борис за год сумел перестать воспринимать людей как угрозу — освоил территорию и обзавелся армией поклонников.
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