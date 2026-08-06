Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Роевом ручье» рассказали, как манул Борис изменился за год жизни в Красноярске

В красноярском парке флору и фауны «Роев ручей» отмечают год с момента переезда манула Борис.

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» отмечают год с момента переезда манула Борис. В пресс-службе поделились, как кот освоился на новом месте.

Напомнили, манул приехал в Красноярск в 2025 году из Новосибирского зоопарка, где установлен мировой рекорд по числу манулов. Первое время Борис, как и полагается манулу, исчез в укрытии и делал вид, что его не существует.

Но за год его поведение изменилось: теперь он чаще выходит из укрытий, дольше задерживается на виду и начал разглядывать окружение. Зоологи называют это «проявлением интереса».

Во время кормления Борис подходит ближе к стеклу, где собираются посетители, относительно спокойно гуляет по вольеру и даже иногда позирует, позволяя сделать пару кадров.

В дикой природе при виде человека манулы мгновенно сливаются с ландшафтом. Борис за год сумел перестать воспринимать людей как угрозу — освоил территорию и обзавелся армией поклонников.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.