В Волгоградской области лучших педагогов ДШИ наградят губернаторской премией

В Волгоградской области названы победители регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший преподаватель детской школы искусств». Ими стали педагоги из Волгограда, Иловли и Светлого Яра. Накануне было опубликовано постановление губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова о премировании педагогов.