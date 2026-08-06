В Красноярске объявили новый грант для ветеранов СВО

Как пояснили в министерстве сельского хозяйства края, до нынешнего года ветераны СВО также могли получить средства на открытие агробизнеса, но в рамках обычных программ, хотя для них там тоже прописывались льготы и специальные условия. «Наплыв желающих был велик. Поэтому мы не удивились, что после объявления о новом гранте нас буквально захлестнула волна звонков: люди активно интересуются условиями и правильным оформлением документов», — говорят в региональном минсельхозе.