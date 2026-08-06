В Красноярске объявили новый грант для ветеранов СВО

Министерство сельского хозяйства региона объявило о начале отборочной компании на получение нового для края гранта. Он предназначен для тех, кто вернулся из зоны специальной военной операции. Как рассказали в ведомстве, программа «Агромотиватор» стартовала в России в прошлом году и призвана оказать поддержку именно ветеранам СВО, желающим начать, а затем и развивать собственный аграрный бизнес. В этом году проект начал работать и на территории Красноярского края.
— «Агромотиватор» — новое для региона направление, грант будет выдаваться впервые. Его минимальный размер — три миллиона рублей. На реализацию проектов, связанных с разведением крупного и мелкого рогатого скота, участники могут получить до семи миллионов рублей. По другим направлениям сельскохозяйственной деятельности — до пяти миллионов, — рассказал министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев.
Сумма гранта должна составлять не более 90 процентов затрат на реализацию проекта. Остальные 10 должен внести получатель гранта. Главное условие для получателей — наличие в собственности или в аренде земельного участка сельхозназначения. Средства можно потратить на приобретение, строительство и ремонт объектов, подключение помещений к сетям, покупку оборудования, животных, рыбопосадочного и семенного материала. Актуальность и жизнеспособность заявленных проектов будет оценивать специальная комиссия, заявки принимаются до 26 августа.
Как пояснили в министерстве сельского хозяйства края, до нынешнего года ветераны СВО также могли получить средства на открытие агробизнеса, но в рамках обычных программ, хотя для них там тоже прописывались льготы и специальные условия. «Наплыв желающих был велик. Поэтому мы не удивились, что после объявления о новом гранте нас буквально захлестнула волна звонков: люди активно интересуются условиями и правильным оформлением документов», — говорят в региональном минсельхозе.
Между тем.
В Республике Тыва «Агромотиватор» действует с прошлого года. Спрос также велик. Стоит добавить, что Тува вошла в топ-10 регионов России, где программа «Агромотиватор» получила дополнительное финансирование. Это значит, что реальную поддержку уже в этом году получит еще большее число ветеранов СВО, желающих заняться сельским хозяйством. Также они могут попробовать себя, вступив в программу «Агростартап», направленную на развитие малого и среднего предпринимательства в аграрном секторе республики.
«Агростартап» уже не первый год действует в Туве в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».