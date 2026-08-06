Хабаровчанин обошёл и подавил пулемётную точку ВСУ при штурме Угледара

Уроженец Хабаровска гвардии ефрейтор Денис Васильев во время штурма укреплённой позиции скрытно вышел во фланг и подавил пулемётную точку, которая останавливала продвижение подразделения. Благодаря его действиям группа смогла продолжить наступление, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
До службы Васильев занимался волейболом и лёгкой атлетикой, получил профессию сварщика и работал на судостроительном заводе. В мае 2024 года он заключил контракт с Минобороны России, прошёл боевую подготовку и был назначен стрелком штурмового отряда отдельной гвардейской мотострелковой бригады.
Первой серьёзной задачей для него стал бой у населённого пункта Урожайное. Группа из пяти военнослужащих прошла заминированный участок и добралась до окраины, где около часа вела стрелковый бой. После этого подразделение заняло позиции, вынудив противника отступить.
Спустя несколько месяцев Васильев уже командовал отделением при освобождении Угледара. Когда продвижение остановил пулемётный расчёт, ефрейтор организовал отвлекающие действия с фланга, обошёл огневую точку и уничтожил пулемётчика. В ходе дальнейшего боя подразделение захватило иностранное вооружение, в том числе миномёты, а также автомобиль.
Сейчас хабаровчанин служит водителем в штурмовой роте и доставляет подразделению боеприпасы, продовольствие и другое необходимое имущество. За проявленные мужество и самоотверженность Дениса Васильева наградили медалью «За храбрость» II степени и медалью «За укрепление боевого содружества».