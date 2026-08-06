Горячую воду и свет отключат в Нижнем Новгороде из-за работ на сетях ЖКХ

6 августа в Нижнем Новгороде пройдут отключения света и горячей воды. Причина — проведение работ на системах жилищно-коммунального хозяйства. Информацией поделились в городском управлении ГОЧС 6 августа.
В 09:00 будет приостановлено электроснабжение на улице Кима и в переулке Крутом. Плановые мероприятия на сетях завершатся к 17:00.
Жителей проспекта Ленина сегодня предупредили об отключении горячей воды. Временные неудобства затронут дома с номерами 28/9, 30/6, 30/7, 30/5. Работы на объектах ЖКХ стартуют в 08:30.
Ранее мы рассказывали о том, когда может завершиться ремонт на канатной дороге Нижний Новгород — Бор.