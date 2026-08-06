В Москве и Подмосковье 8 августа пройдут ливни

В Москве сегодня объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары, по области действует аналогичное предупреждение, но установлен желтый уровень опасности. По данным Гидрометцентра, в столице прогнозируется до 32 , во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь с грозой.