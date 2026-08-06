Трамп пригрозил тюремными сроками за публикации о нехватке боеприпасов у США

Президент США Дональд Трамп раскритиковал публикации СМИ о дефиците вооружения у американской армии. По его словам, распространение подобных сведений наносит ущерб безопасности страны, поэтому власти намерены жестко пресекать подобную деятельность и добиваться реальных сроков для авторов таких материалов.
«Оборонные компании строят самое большое количество заводов и фабрик в истории нашей страны. “Разоблачителей”, распространяющих эти предательские заявления, преследуют. Будут добиваться длительных тюремных сроков! Президент Дональд Трамп», — написал американский лидер в Truth Social.
Накануне агентство Reuters писало, что США истощили запасы высокоточных ракет в войне с Ираном. Отмечалось, что сейчас у американской армии остался лишь небольшой запас ракет большой дальности. Тем временем Washington Post сообщала, что Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хеггета объяснений из-за нехватки ракет у американских военных.