Трамп пригрозил тюремными сроками за публикации о нехватке боеприпасов у США

Накануне агентство Reuters писало, что США истощили запасы высокоточных ракет в войне с Ираном. Отмечалось, что сейчас у американской армии остался лишь небольшой запас ракет большой дальности. Тем временем Washington Post сообщала, что Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хеггета объяснений из-за нехватки ракет у американских военных.