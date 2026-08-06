Косметолог из Хабаровска получила 6 с половиной лет колонии за невыполнение оплаченных услуг

40-летняя хабаровчанка оказывала косметические услуги в 2024 году. Получив от 14 клиентов деньги в размере 100% оплаты, переставала выходить с ними на связь, не проводила обещанные косметические процедуры и тратила деньги за невыполненные услуги на себя. Сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей. Во время предварительного следствия женщина признала вину в полном объеме, однако в судебном заседании отказалась от дачи показаний и не признала вину. Суд назначил ей 6 с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с применением отсрочки от отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Приговор в законную силу не вступил.