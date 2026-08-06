Рабочий сорвался в шахту лифта с пятого этажа в Хабаровске

Происшествие случилось в феврале 2026 года во время строительства жилого комплекса. По версии следствия, руководитель не обеспечил безопасность подсобных рабочих, которых привлекли к высотным работам. Лифтовые шахты на этажах оставались открытыми, а сотрудникам не выдали необходимые средства индивидуальной защиты. В результате один из них упал с высоты, получив травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.