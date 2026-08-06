Рабочий сорвался в шахту лифта с пятого этажа в Хабаровске

В Хабаровске начальник строительного участка предстанет перед судом после падения рабочего в неогороженную шахту лифта. Мужчина сорвался с пятого этажа и получил множественные переломы, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Происшествие случилось в феврале 2026 года во время строительства жилого комплекса. По версии следствия, руководитель не обеспечил безопасность подсобных рабочих, которых привлекли к высотным работам. Лифтовые шахты на этажах оставались открытыми, а сотрудникам не выдали необходимые средства индивидуальной защиты. В результате один из них упал с высоты, получив травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
Начальнику участка предъявили обвинение по части 1 статьи 216 УК РФ — в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. Расследование вёл следственный отдел по Железнодорожному району Хабаровска.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу.