Узнать тайны земли черного дракона и зданий из красного кирпича зовут хабаровчан

Предстоящие выходные обещают много незабываемых впечатлений, остается только выбрать, куда отправиться.
В субботу и воскресенье, 8 и 9 августа пройдет «Этнофест. Земля черного дракона» на трех площадках — во Дворце культуры профсоюзов, в Доме народного творчества и парковой зоне стадиона имени Ленина (0+), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Это межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов России, на котором выступят 37 творческих коллективов и мастера из 7 регионов. Гостей ждут выставки, мастер-классы, соревнования по национальным видам спорта и дегустация блюд. Вход свободный.
В парковой зоне стадиона имени Ленина 8 августа любители активного отдыха смогут отметить День физкультурника (0+). Там пройдут показательные выступления спортсменов. В перерывах посетителям предложат пройти полосу препятствий. Участники, успешно преодолевшие дистанцию, получат подарки.
Особый колорит празднику придадут этнические интерактивные площадки. Гости смогут познакомиться с многообразием национальных видов спорта коренных малочисленных народов Хабаровского края.
А в воскресенье, 9 августа те, кто интересуется историей, могут отправиться на обзорную экскурсию по Хабаровску (6+). Посетители познакомятся с купеческим прошлым краевой столицы, узнают, какие тайны в себе хранят здания из красного кирпича. Они смогут увидеть город глазами по-настоящему любящих его жителей.
В этот же день можно еще успеть полюбоваться цветением лотосов Комарова (0+). Озеро, куда отправятся путешественники, расположено неподалеку от села Галкино. Лотос считается священным растением во многих культурах.
Тем, кто хочет уехать из душного города на природу, — 9 августа организуется сплав по реке Хор (6+). Туристов ждут быстрое течение и динамичный маршрут. Одно из условий водного путешествия — умело управлять сапом. В награду — отдых у озера, шашлык и приятная компания. Все включено: сап, гид, трансфер.
И у всех путешественников есть возможность выиграть 3 миллиона рублей. Продолжается IV сезон Всероссийского конкурса «Дальний Восток — Земля приключений». Чтобы принять в нем участие, необходимо снять короткометражный фильм о походе и отправить его на портал путешественникдв.рф до 15 января 2027 года.
Впереди еще много времени, но лето пролетает быстро.