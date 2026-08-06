Узнать тайны земли черного дракона и зданий из красного кирпича зовут хабаровчан

А в воскресенье, 9 августа те, кто интересуется историей, могут отправиться на обзорную экскурсию по Хабаровску (6+). Посетители познакомятся с купеческим прошлым краевой столицы, узнают, какие тайны в себе хранят здания из красного кирпича. Они смогут увидеть город глазами по-настоящему любящих его жителей.