93 тысячи человек работают в строительной отрасли Красноярского края

В 2025 году в строительной отрасли Красноярского края трудились около 93 тысяч человек. Большинство из них — мужчины (88,2%), сообщил Красноярскстат.
За год строительные организации выполнили работы на 567,4 миллиарда рублей. В регионе построили 112 жилых домов общей площадью 643,7 тысячи квадратных метров. Также возведены школы на 3,2 тысячи мест, детский сад, медицинские и спортивные объекты, учреждения культуры.
Средняя зарплата строителей в крае составила 123,8 тысячи рублей — это на 16,1% выше средней зарплаты по региону.
Ранее мы сообщали, что за 72 млн рублей построят новый визит-центр «Красноярских Столбов».