Дана Борисова заявила дочери Полине, что не считает ее самым лучшим ребенком

Телеведущая Дана Борисова вместе с дочерью Полиной посетила «Шоу Воли», на котором звезда сделала громкое заявление касаемо материнства.
Отношения мамы и дочери давно не идеальны: ранее знаменитости неоднократно вступали в открытые конфликты. В новом выпуске шоу Борисова в прямом эфире заявила, что не считает Полину лучшим на свете ребенком.
— А я считаю, что есть дочери и получше, которые ближе к матери. Мне не нравится, когда ее зовут на передачи без меня, — сказала телезвезда.
При этом Полина отметила, что больше не обольщается по поводу отношения матери: по ее словам, они больше общаются на равных, и Борисова не относится к ней как к дочери.
— Я готова простить маму за свое детство. Она самая лучшая. Очень хотелось, чтобы она помогала мне с будущими детьми, — призналась девушка.
В конце мая стало известно, что дочь знаменитости отказалась от сдачи Единого государственного экзамена. По словам Даны Борисовой, такое решение было принято в связи с болезненным разрывом с молодым человеком.
Кроме того, Дана Борисова подарила своей дочери на 18-летие пластическую операцию. По словам телеведущей, она была не против идеи скорректировать грудь, а вот удаление жировой ткани сперва не поддержала.