Умеющая хрюкать рыба появилась в Приморском океанариуме

Естественный ареал этой яркой рыбы охватывает рифовые отмели и лагуны от Сейшельских островов до Японии и Австралии. В природе спинорог предпочитает песчаные или каменистые участки дна с водорослями и кораллами. Помимо яркой внешности, у нового обитателя есть одна необычная защитная особенность.