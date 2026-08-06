На Неве приступили к испытаниям круизного лайнера для Енисея

Однако уже в 2023 году стало понятно, что сроки придется серьезно сдвинуть. Из-за наложенных на Россию санкций комплектующие, которые изначально планировали покупать в Японии и Европе, пришлось заказывать в других странах. Также на судостроительном заводе промедление объясняли тем, что строящиеся объекты — головные в серии крупных гражданских судов, поэтому работы занимают больше времени, чем ожидалось. В итоге в 2024-м краевое правительство отчиталось, что «Виктор Астафьев» спущен, наконец, на воду, однако, до Сибири от Невы пока не доберется: там предстоит выполнить достроечные работы, наладку механизмов и приборов, регламентные виды испытаний. Об «Андрее Дубенском» речи уже не шло, и на какой стадии строительства теплоход сейчас, неизвестно. Еще через год анонсировали прибытие «Астафьева» в 2026-м, но и этот прогноз не сбылся.