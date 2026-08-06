На Неве приступили к испытаниям круизного лайнера для Енисея

До сибиряков дошла хорошая новость: теплоход «Виктор Астафьев», который вот уже несколько лет строится для путешествий по Енисею в Санкт-Петербурге, наконец спущен на воду. Правда, сроки его прибытия в Красноярск неизвестны. Пока выполняющий работы Средне-Невский судостроительный завод заявил лишь о том, что судно приступило к ходовым испытаниям.
Они будут проводиться в течение нескольких недель в акватории Ладожского озера. «Специалисты сдаточной команды завода и представители классификационного регистра проверят работоспособность систем главной энергетической установки, общесудовых систем, судового оборудования, навигационного комплекса, вспомогательных плавсредств и палубного оснащения. Дополнительно специалисты проведут специализированные измерения вибрации корпуса, параметров функционирования гребных валов и крутильных колебаний, влияющих на стабильность эксплуатации судна и ресурс его основных механизмов», — сообщили на предприятии.
Как рассказал гендиректор завода Сергей Карачков, для испытаний судна задействована большая команда — около 100 экспертов различных направлений. Такой состав позволяет оперативно проверить и донастроить все узлы и оборудование лайнера.
— Для нас «Виктор Астафьев» — не просто новый заказ, а выход предприятия в новый сегмент гражданского судостроения, — отметил он. — Впервые мы построили почти стометровый пассажирский теплоход — ранее максимальная длина продукции завода не превышала 75 метров. За этим событием стоит огромный труд конструкторов, инженеров, производственников, специалистов смежных направлений и подрядных организаций. Мы освоили комплексный монтаж систем жизнеобеспечения и пассажирской инфраструктуры, организацию широкой кооперации и проведение полного комплекса испытаний. Эти компетенции станут основой для новых гражданских проектов.
Правда, собирать чемоданы в надежде на роскошный круиз и красоты сибирского Севера пока рано. Как пояснили «РГ» в министерстве транспорта Красноярского края, «сегодняшние испытания носят предварительный характер. По их результатам пройдет тестирование теплохода, устранение замечаний, а уж потом состоятся полноценные испытания. Пока же в министерстве проводятся еженедельные штабы со всеми непосредственными участниками стройки, к тому же специалисты ведомства регулярно посещают сам завод, контролируя ход работ». То же самое относится и ко второму лайнеру того же класса — «Андрею Дубенскому», о сроках спуска н воду которого официальной информации значительно меньше.
Пристальное внимание властей к ходу строительства лайнеров можно понять. На «Виктора Астафьева» и «Андрея Дубенского» край выделяет огромную сумму — 8,7 миллиарда рублей, причем примерно половина — около четырех миллиардов — Средне-Невскому судостроительному заводу уже переведена в качестве аванса. За остальное регион планирует рассчитаться по лизингу к 2040 году. Основная часть средств на выкуп судов, как планировалось, должна была пойти как раз из оплаты круизных маршрутов. Но их-то пока как раз и нет.
Напомним, контракт на возведение двух теплоходов был заключен с судостроительным заводом на Неве еще в 2020 году. «Виктор Астафьев» и «Андрей Дубенский» — это первые суда проекта А45−90.2, таких в России еще не делали. Они относятся к классу «река-море» и предназначены для судоходства, в том числе в арктических широтах.
Новые пассажирские лайнеры способны впечатлить даже искушенного путешественника. Длина каждого теплохода около 100 метров, ширина — почти 15. Суда могут ходить на расстояние в пять тысяч километров, при этом 15 суток могут находится в автономном плавании. Они оснащены станциями спутниковой связи и Wi-Fi. Каждый теплоход рассчитан на 245 пассажиров — для их удобства предусмотрено более 70 комфортабельных кают, некоторые оборудованы специально с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья. Также на теплоходах предусмотрены две пассажирские палубы и прогулочная палуба, связанные между собой лифтами. А учитывая, что на Енисее ситуация с причалами сложная, а кое-где их и вовсе не существует, у теплоходов будет возможность доставлять пассажиров с берега на борт и обратно с помощью катера.
Изначально работы на верфи велись даже с опережением графика. «Андрея Дубенского» заложили в том же 2020 году, через год началось строительство «Виктора Астафьева». Планировалось, что «Дубенский» прибудет в краевой центр в августе 2023 года, «Астафьев» — в 2024-м. Оба должны были курсировать по маршруту Красноярск-Дудинка-Красноярск, обещая путешественникам путешествия за Полярный круг, включающие северную рыбалку и погружение в сибирскую кухню на борту. Как отмечал тогдашний губернатор Красноярского края Александр Усс, «оба теплохода будут гордостью не только красноярцев, но и украшением всего речного флота России».
Однако уже в 2023 году стало понятно, что сроки придется серьезно сдвинуть. Из-за наложенных на Россию санкций комплектующие, которые изначально планировали покупать в Японии и Европе, пришлось заказывать в других странах. Также на судостроительном заводе промедление объясняли тем, что строящиеся объекты — головные в серии крупных гражданских судов, поэтому работы занимают больше времени, чем ожидалось. В итоге в 2024-м краевое правительство отчиталось, что «Виктор Астафьев» спущен, наконец, на воду, однако, до Сибири от Невы пока не доберется: там предстоит выполнить достроечные работы, наладку механизмов и приборов, регламентные виды испытаний. Об «Андрее Дубенском» речи уже не шло, и на какой стадии строительства теплоход сейчас, неизвестно. Еще через год анонсировали прибытие «Астафьева» в 2026-м, но и этот прогноз не сбылся.
Между тем.
Сейчас уже никаких сроков в региональном минтрансе не устанавливается. Пока охочих до чудес Севера путешественников возит до Дудинки и обратно построенный на австрийской судоверфи более полувека назад круизный теплоход «Максим Горький». Цены за 12-дневное путешествие на нем из Красноярска в Дудинку и обратно начинаются от 760 тысяч рублей.