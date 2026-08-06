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СК России: 640 мирных жителей стали жертвами вторжения ВСУ в Курскую область

В Следственном комитете России назвали число жертв среди мирных жителей от вторжения ВСУ в Курскую область.

Источник: Комсомольская правда

В результате вторжения ВСУ в Курскую область в 2024 году погибло 640 мирных жителей региона, еще более 560 человек получили ранения. Об этом в «Максе» сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«В результате жестоких действий украинских боевиков погибли 640 мирных жителей, из них один несовершеннолетний, ранения получили 561 человек, в том числе 25 детей. Всего же потерпевшими признано и допрошено 87 389 человек», — сказала она.

Вместе с тем, добавила представитель СК РФ, следователи продолжают работать с мирными жителями, которых удалось возвратить из ранее захваченных ВСУ населенных пунктов. Они сообщают новые сведения о преступлениях боевиков Владимира Зеленского в Курской области.

Ранее Светлана Петренко сообщила, что боевики ВСУ совершили преступления против жителей более чем 25 населенных пунктов Курской области. Все преступления задокументированы следователями. А ущерб от действий украинских боевиков в Курской области составил более 504 млрд рублей.

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