В результате вторжения ВСУ в Курскую область в 2024 году погибло 640 мирных жителей региона, еще более 560 человек получили ранения. Об этом в «Максе» сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
«В результате жестоких действий украинских боевиков погибли 640 мирных жителей, из них один несовершеннолетний, ранения получили 561 человек, в том числе 25 детей. Всего же потерпевшими признано и допрошено 87 389 человек», — сказала она.
Вместе с тем, добавила представитель СК РФ, следователи продолжают работать с мирными жителями, которых удалось возвратить из ранее захваченных ВСУ населенных пунктов. Они сообщают новые сведения о преступлениях боевиков Владимира Зеленского в Курской области.
Ранее Светлана Петренко сообщила, что боевики ВСУ совершили преступления против жителей более чем 25 населенных пунктов Курской области. Все преступления задокументированы следователями. А ущерб от действий украинских боевиков в Курской области составил более 504 млрд рублей.