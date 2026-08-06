Замена водительского удостоверения в Казани стоит 4 тысячи рублей

Ранее стало известно, что из-за массового обращения за справками в поликлиниках города выстраиваются большие очереди. В 18-й поликлинике прием у психиатра и нарколога может занять до 5−6 часов. В 20-й поликлинике очередей не было, а в 21-й — за ними не следят.