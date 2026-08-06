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Замена водительского удостоверения в Казани стоит 4 тысячи рублей

Ежегодно за этой услугой обращаются до 10 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

В Казани замена водительского удостоверения является одной из самых востребованных услуг. Ежегодно за ней обращаются до 10 тысяч человек. Об этом сообщили представители Многофункционального центра (МФЦ) Татарстана.

Для замены водительского удостоверения необходимо предоставить несколько документов, включая паспорт гражданина России или документ, удостоверяющий личность, медицинское заключение о состоянии здоровья, действующее водительское удостоверение (если есть), нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность (если это требуется), а также СНИЛС. Стоимость услуги составляет 4 000 рублей, а срок ее предоставления — 10 рабочих дней.

Ранее стало известно, что из-за массового обращения за справками в поликлиниках города выстраиваются большие очереди. В 18-й поликлинике прием у психиатра и нарколога может занять до 5−6 часов. В 20-й поликлинике очередей не было, а в 21-й — за ними не следят.

Минздрав Татарстана признал временную нагрузку на специалистов и пообещал расширить список поликлиник с «единым окном», сообщает «Вечерняя Казань».

Напомним, Татарстан станет пилотным регионом по цифровой интеграции данных об ОКН. Меморандум о сотрудничестве подписали Минниханов и Мутко на ПМЭФ.

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