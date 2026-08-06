Глава Красноярска проверил подготовку системы теплоснабжения к зиме

СГК выполнила половину годовой программы ремонта теплосетей в Красноярске: работы завершены на 40 из 80 запланированных участков. Ход подготовки системы теплоснабжения города к зиме глава Красноярска Сергей Верещагин и генеральный директор Енисейской ТГК (подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) Олег Бубновский обсудили во время выездного совещания на одном из крупнейших объектов ремонтной программы теплосетей — улице Алеши Тимошенкова.
Олег Бубновский представил главе города общую картину подготовки теплотранспортного комплекса к зиме: результаты гидравлических испытаний и внутритрубной диагностики, ход ремонта и реконструкции коммуникаций, а также планы по благоустройству территорий после завершения земляных работ.
В 2026 году СГК обновит в Красноярске 55 километров тепловых сетей. В программу входят капитальные ремонты, реконструкция и строительство новых коммуникаций. Работы запланированы на 80 участках, на 40 из них основной объём уже выполнен. Наибольшее количество объектов традиционно завершается в конце августа и сентябре.
Одним из крупнейших участков программы обновления системы теплоснабжения текущего года стал капитальный ремонт на улице Алеши Тимошенкова. Здесь энергетики меняют 2,3 километра тепловых сетей диаметром от 50 до 400 миллиметров. Работы ведутся на четырёх участках, на трёх из них перекладка коммуникаций уже завершена. К настоящему времени обновлено 2 065 метров трубопроводов.
Специалисты заменили около километра теплосетей вдоль автомобильной дороги, а также завершили ремонт внутриквартальных коммуникаций в районе домов № 72, 78а и 80. Жилые дома уже переведены на постоянную схему горячего водоснабжения. Движение по автодороге пока ограничено. Полностью завершить ремонт, выполнить асфальтирование и убрать перекрытие планируется в сентябре.
На время проведения работ горячее водоснабжение жителей сохраняется по резервной схеме. До начала ремонта представители СГК провели встречи с жителями соседних домов и владельцами торговых объектов — учтены пожелания по схеме производства работ. Она сформирована таким образом, чтобы по возможности сохранить въезды во дворы и доступ к организациям.
Глава города оценил большой объем мероприятий, выполненных энергетиками по обновлению коммуникаций в мкрн. Водники к зиме, в целом отметив важность работы по подготовке к отопительному периоду.
«В этом году у нас увеличился объём работ по подготовке к зиме. В зоне нашей ответственности и объекты, ставшие частью большого Красноярска. В общей сложности к старту отопительного сезона должны подготовить более 5,5 тысяч многоквартирных домов и 250 школ и детских садов. На сегодня более 60% систем отопления жилых домов уже промыто и опрессовано. На этой неделе специальная комиссия начала оценивать готовность объектов к зиме», — подчеркнул Сергей Верещагин.
В межотопительный период СГК провела три крупных этапа гидравлических испытаний по контурам Красноярских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Повышенным давлением проверено более 1 900 километров коммуникаций.
Дополнительно 8,5 километра трубопроводов обследованы роботизированными комплексами. Такая диагностика позволяет оценить состояние трубы изнутри, обнаружить коррозию, истончение металла и другие скрытые дефекты. Полученные результаты учитываются при формировании ремонтной программы.
С 10 по 18 августа пройдёт заключительный этап гидравлических испытаний в микрорайоне Солнечный. Здесь предстоит проверить 83,5 километра теплосетей.
«Подготовка Красноярска к зиме — это большая системная работа. Мы проводим гидравлические испытания, обследуем сложные участки роботами и на основании результатов диагностики определяем, какие коммуникации необходимо ремонтировать в первую очередь. Идем в графике — к настоящему времени программа этого года выполнена практически наполовину, основной объём объектов будет завершён в конце августа и сентябре. При этом мы видим, что та работа, которую Компания ведет с 2020 года, последовательно обновляя систему теплоснабжения города, дает свой результат: количество повреждений в отопительный период снизилось на 20%, сократилось и время их устранения. Последние три зимы прошли спокойно. И сейчас мы продолжаем делать все для того, чтобы зимой Красноярск был с теплом», — рассказал Олег Бубновский.
Отдельной темой выездного совещания стало благоустройство после ремонтов. Восстановление территории является обязательной частью каждого проекта. Сейчас на контроле СГК находится 305 ордеров на проведение земляных работ, с начала года благоустроены 102 участка.