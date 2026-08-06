Глава Красноярска проверил подготовку системы теплоснабжения к зиме

«Подготовка Красноярска к зиме — это большая системная работа. Мы проводим гидравлические испытания, обследуем сложные участки роботами и на основании результатов диагностики определяем, какие коммуникации необходимо ремонтировать в первую очередь. Идем в графике — к настоящему времени программа этого года выполнена практически наполовину, основной объём объектов будет завершён в конце августа и сентябре. При этом мы видим, что та работа, которую Компания ведет с 2020 года, последовательно обновляя систему теплоснабжения города, дает свой результат: количество повреждений в отопительный период снизилось на 20%, сократилось и время их устранения. Последние три зимы прошли спокойно. И сейчас мы продолжаем делать все для того, чтобы зимой Красноярск был с теплом», — рассказал Олег Бубновский.