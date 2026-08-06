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Казанская телебашня включит праздничную подсветку в честь 25-летия РТРС

Казанская телебашня присоединится к параду архитектурно-художественной подсветки в честь 25-летнего юбилея Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), который будет отмечаться на следующей неделе, 13 августа.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр РТ — филиал РТРС.

Парад будет проходить по всей сети РТРС «по 13 августа». На медиафасаде телевышки с 20 до 23 часов будут демонстрировать яркое светодинамическое шоу и бегущую строку «С Днем Рождения РТРС», «25 лет РТРС — с Юбилеем».

В 2024 году телебашню оснастили новой архитектурно-художественной подсветкой с медиафасадом, что позволило стать ей визитной карточкой столицы Татарстана, а также улучшить эстетический облик города.

РТРС — основной оператор услуг связи для региональных вещателей, а его деятельность имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности, безопасности и технологического суверенитета государства, способствуя реализации конституционного права граждан на получение информации.

Созданное указом Президента РФ Владимира Путина в 2001 году, системообразующее предприятие объединило 79 радиотелецентров в единый производственно-технологический комплекс и стало естественной монополией в области связи.

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