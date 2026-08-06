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Добровольцы подключаются к поискам вертолета Robinson R44 в Приморье

Наземные группы уже обследовали более 9 тыс. гектаров труднодоступной территории.

Источник: Аргументы и факты

Охотники и рыбаки по собственной инициативе подключаются к поискам пропавшего вертолета Robinson R44 в труднодоступной тайге Тернейского округа Приморского края. Наземную поисково-спасательную операцию свернули до осени, при этом воздушные поиски продолжаются. Об этом ТАСС сообщил брат пилота воздушного судна.

Добровольцы связываются с родственником пилота и получают сведения о районах, которые уже обследовали поисковые группы. После этого они выбирают для рыбалки участки, где официальные поиски еще не проводились, рассказал брат пропавшей женщины-пилота.

Вертолет Robinson R44 авиакомпании «Гранат» выполнял лесопатрулирование и перестал выходить на связь днем 21 июня. На борту находились два человека — женщина-пилот и наблюдатель.

В поисковой операции уже участвовали вертолеты Ми-8 авиакомпании «Ютэйр — Вертолетные услуги» и МЧС России, а также воздушные суда «Граната». Наземные работы выполняли специалисты Приморской авиабазы, краевой поисково-спасательной службы, спасатели и кинологи МЧС России. К обследованию местности также привлекали операторов беспилотников поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

По последним опубликованным данным, пешие группы обследовали более 9 тыс. гектаров труднодоступной территории. Воздушные поиски Robinson R44 продолжаются под координацией Росавиации.

Региональное минГОЧС ранее сообщало, что добровольцы могут участвовать в поисково-спасательной операции при соблюдении требований безопасности. Власти Тернейского округа и профильные ведомства также обращались за помощью к местным охотникам и рыбакам.

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