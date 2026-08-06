22 года заботы о здоровье: как «Губернские аптеки» стали частью системы здравоохранения Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 5 августа «Губернские аптеки» отметили 22-летие. За это время государственная аптечная сеть выросла далеко за рамки привычного представления об аптеке.
Сегодня это один из крупнейших фармацевтических операторов страны, который объединяет аптечную сеть, собственное производство лекарственных препаратов и косметики, логистический комплекс, IT-направление, ветеринарную сеть, салоны оптики и ортопедии. При этом главной задачей компании по-прежнему остается обеспечение жителей Красноярского края доступной и качественной фармацевтической помощью.
«Губернские аптеки» входят в число двадцати крупнейших аптечных сетей России. В Красноярском крае и республике Хакасия работают порядка 500 подразделений компании, благодаря которым жители могут получать необходимые лекарства независимо от места проживания.
Однако главная особенность предприятия заключается не в масштабах, а в его социальной миссии.
Одним из важнейших направлений работы остается обеспечение лекарственной доступности. Именно «Губернские аптеки» являются основным оператором льготного лекарственного обеспечения в Красноярском крае и активно внедряют цифровые решения. Так, разработанное предприятием мобильное приложение «Губернские аптеки» позволяет пациентам получать электронные рецепты и отслеживать их статус. Сегодня практически все льготные рецепты в регионе оформляются в электронном виде.
Компания также продолжает развивать собственное производство. За последние годы здесь наладили выпуск дефицитных препаратов, детского ибупрофена, натуральной косметики и других товаров собственной торговой марки. А в этом году в Красноярске началось строительство большого производственного комплекса. После завершения работ предприятие сможет значительно расширить выпуск лекарственных препаратов и продукции аптечного изготовления.
Особое внимание уделяется развитию фармацевтической отрасли. В 2023 году именно Красноярск стал площадкой первого всероссийского форума государственных аптечных сетей, который объединил представителей почти 50 регионов страны. Подобные инициативы реализуются на регулярной основе.
Одновременно предприятие активно инвестирует в подготовку кадров. Уже несколько лет действует программа целевого обучения «Билет в профессию», благодаря которой школьники и студенты получают фармацевтическое образование за счет работодателя и после выпуска возвращаются работать в свои города и поселки. За время существования программы десятки молодых специалистов уже пополнили коллектив государственной аптечной сети.
Еще один значимый проект — «Академия ухода», реализуемый совместно с министерством социальной политики Красноярского края. Здесь родственников тяжелобольных людей, социальных работников и волонтеров бесплатно обучают правильному уходу за маломобильными пациентами. Только в 2025 году обучение прошли более пяти тысяч жителей региона.
Социальная работа компании давно вышла за рамки аптечной деятельности. Во время пандемии предприятие обеспечивало регион средствами индивидуальной защиты и организовывало логистику вакцин против COVID-19. Позже «Губернские аптеки» помогали военному госпиталю, передавали оборудование медицинским учреждениям, участвовали в поддержке мобилизованных, продолжают реализовывать проект «Лекарства для села», обеспечивая аптечками и обучением жителей отдаленных населенных пунктов.
В последние годы предприятие стало одним из инициаторов проектов, направленных на развитие здорового образа жизни и профилактики заболеваний. Специалисты компании принимают участие в работе «Енисейского экспресса», проводят бесплатные обследования жителей территорий, помогают семьям с новорожденными, организуют просветительские мероприятия и развивают экологические инициативы, включая программу по безопасной утилизации просроченных лекарств.
Большое внимание уделяется и развитию северных и труднодоступных территорий. Именно опыт «Губернских аптек» лег в основу федерального проекта по созданию передвижных аптечных пунктов. Во время пилотного проекта мобильные аптеки посетили десятки удаленных населенных пунктов Красноярского края, а уже с сентября 2026 года такая система начнет работать в рамках федерального эксперимента.
Высокий уровень работы предприятия подтверждают и профессиональные награды. За последние годы компания стала лауреатом федеральных отраслевых конкурсов, получила награды за внедрение современных технологий и высокое качество обслуживания, а специалисты сети неоднократно становились победителями всероссийских профессиональных соревнований.
Коллектив НИА Красноярск поздравляет АО «Губернские аптеки» с днем рождения!