22 года заботы о здоровье: как «Губернские аптеки» стали частью системы здравоохранения Красноярского края

Одновременно предприятие активно инвестирует в подготовку кадров. Уже несколько лет действует программа целевого обучения «Билет в профессию», благодаря которой школьники и студенты получают фармацевтическое образование за счет работодателя и после выпуска возвращаются работать в свои города и поселки. За время существования программы десятки молодых специалистов уже пополнили коллектив государственной аптечной сети.