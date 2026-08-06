В Чусовом продолжают развивать туристическую инфраструктуру

В парке собраны настоящие исторические постройки, перевезенные из деревень Чусовского округа. Посетители могут увидеть кузницу, крестьянскую избу, сельскую лавку, пожарное депо, гончарную мастерскую, часовню и другие здания. Внутри находятся подлинные предметы быта, найденные во время экспедиций. Особенность музея в том, что большинство экспонатов можно не только рассматривать, но и использовать: например, сыграть на гармони или попробовать разжечь огонь в кузнице.